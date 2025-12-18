Mercato : L’offre de l’OM pour Souffian El Karouani fuite !

Le mercato hivernal a déjà démarré à l’OM, qui s’active en coulisse pour signer Souffian El Karouani. Quelques détails de l’offre phocéenne sont déjà connus.

Mercato OM : Ça s’accélère pour Souffian El Karouani

Le président Pablo Longoria a déjà donné le ton. L’Olympique de Marseille profitera du mercato d’hiver pour effectuer quelques retouches en son sein. Un milieu offensif est très attendu. L’autre priorité sera bien sûr le recrutement d’un nouveau latéral gauche.

Et pour occuper ce poste, la direction de l’OM a déjà une cible dans le viseur. Elle se nomme Souffian El Karouani. Le défenseur marocain brille actuellement sous les couleurs d’Utrecht. Ses statistiques sont impressionnantes. 3 buts et 15 passes décisives. Cela fait de lui le défenseur le plus prolifique d’Europe.

De telles performances ont rapidement alerté les responsables de l’OM. Le directeur sportif adjoint Federico Balzaretti et son équipe ont récemment supervisé le joueur de 25 ans lors d’un match de Ligue Europa. Ils comptent d’ailleurs passer à la vitesse supérieure.

Un contrat de trois à l’Olympique de Marseille

Le journaliste Ekrem Konur assure que la direction de l’OM va soumettre à Souffian El Karouani un contrat de trois ans. Cette proposition sera accompagnée d’une belle offre salariale, dont les détails n’ont pas encore fuité. Sera-t-elle suffisante pour le convaincre de signer en Provence ?

🚨🆕 #Exclusive 🇲🇦 #Marseille

👀 Interest in Souffian El Karouani is growing!



🔵⚪ Marseille plan to offer a 3-year contract.



⏳ Contract until 2026, free this summer. https://t.co/zgOrmmdP0n pic.twitter.com/kxu5SQpqKk — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 18, 2025

L’Olympique de Marseille est en tout cas déterminé à vite boucler ce dossier. Notons que Souffian El Karouani figurait déjà sur les tablettes phocéennes l’été dernier. L’opération n’avait pas pu aboutir. Mais Medhi Benatia et Pablo Longoria semblent déterminés à tenter à nouveau ce coup.

