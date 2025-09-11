Mercato : L’OM échoue, Joël Ordonez se dirige vers l’Italie !

En toute fin du mercato, l’OM a refusé de s’aligner sur les exigences du Club Bruges pour Joël Ordonez. Pourtant, un concurrent de taille vient de se positionner sur le dossier : l’Inter Milan.

Mercato OM : L’Inter Milan débarque sur la piste Joël Ordonez

L’Olympique de Marseille a échoué à recruter sa cible prioritaire en défense cet été. Le dossier Joël Ordonez, qui a animé le mercato marseillais pendant de longues semaines, n’a pas abouti. Son prix trop élevé a poussé les Olympiens vers d’autres alternatives. Le Club Bruges réclamant plus de 30 millions d’euros pour son prodige.

L’OM peut aujourd’hui regretter d’avoir renoncé au jeune défenseur équatorien. Sachant que Joël Ordonez enchaine des prestations solides. Au point où un nouveau concurrent de taille vient de s’immiscer dans ce dossier. Le journaliste Fabrizio Romano rapporte que l’Inter Milan a fait du joueur de 21 ans une cible prioritaire pour la saison 2026.

Après avoir été sur le collimateur de Marseille et d’Al Hilal cet été, le compatriote de Moises Caicedo se dirige désormais vers un transfert en Italie. Le club phocéen aura du mal à rivaliser avec l’Inter Milan. Les Nerazzurri ont même déjà une stratégie claire pour son recrutement. Cela compromet donc les chances de l’OM de revenir à la charge pour ce défenseur prometteur.