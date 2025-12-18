Mercato ASSE : Chelsea tente un autre coup après Amougou

L’ASSE est en passe de perdre une autre pépite issue de son centre de formation, après Mathis Amougou. Une offre de Chelsea est tombée pour enrôler le joueur très prometteur.

Mercato : Chelsea propose 8 M€ pour Djylian N’Guessan, l’ASSE exige 12,5 M€

Moins d’un après avoir contraint l’ASSE de lui vendre Mathis Amougou (20 ans), Chelsea veut recruter Djylian N’Guessan. Un autre jeune joueur talentueux et prometteur formé à l’Académie du club stéphanois. Selon les informations de L’Équipe, le club londonien a transmis une première offre estimée à 8 M€ pour l’avant-centre de 17 ans.

Mais sans surprise, Kilmer Sports Ventures a repoussé cette proposition. Les dirigeants du groupe canadien exigent 12,5 M€ au moins, à en croire le quotidien sportif.

Toutefois, l’AS Saint-Etienne n’a pas que le Chelsea sur le dos. Elle doit également affronter le clan de Djylian N’Guessan. Fort de l’intérêt que ce dernier suscite en ce moment, son entourage refuse les offres de prolongation de KSV et reste attentif au marché. Et justement, la source apprend que Brentford et Arsenal, en plus de Chelsea, sont intéressés par le profil de l’international U-20 français.

À défaut donc de trouver un terrain d’entente pour une prolongation, l’ASSE serait ogligée d’ouvrir les négociations pour le transfert de Djylian N’Guessan, dont le contrat prend fin en juin 2027.

Pour rappel, BlueCo avait mis 15 M€ sur la table pour arracher Mathis Amougou à son club formateur, en février 2025. Le consortium américain, propriétaire de Chelsea et du RC Strasbourg, pourrait encore sortir le chéquier pour convaincre KSV de lui céder le natif de Saint-Nazaire.

