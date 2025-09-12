ASSE : Gros changement dans le vestiaire des Verts

L’ASSE, leader de Ligue 2, se prépare à défier Clermont lors de la 5e journée. Mais au-delà de l’enjeu sportif, c’est dans le vestiaire que souffle un vent de nouveauté.

ASSE : Mickaël Nadé, le nouveau cadre du vestiaire

Titulaire indiscutable depuis le début de saison, Mickaël Nadé enchaîne les 90 minutes avec une régularité impressionnante. Mais cette fois, ce n’est pas seulement sur la pelouse qu’on attend le défenseur central de 26 ans. Devenu une référence du groupe, il doit désormais endosser un rôle de guide auprès de ses coéquipiers.

Lire aussi : ASSE Mercato : Un indice tombe concernant Mickaël Nadé

En conférence de presse, Nadé n’a pas esquivé ses nouvelles responsabilités : « Je commence à être un joueur expérimenté, c’est maintenant à moi d’accompagner les plus jeunes et d’avoir un rôle dans le vestiaire ». Un changement de statut qui traduit la confiance accordée par le staff comme par ses partenaires.

Une mission capitale pour la dynamique verte

Avec déjà 109 matchs disputés sous le maillot stéphanois, le natif de Sarcelles symbolise la stabilité d’une équipe qui vise la montée. Endosser ce rôle de mentor pourrait être décisif dans une saison où l’ASSE veut mêler ambition et sérénité.

À voir

Mercato OM : L’Inter prépare un sale coup contre Marseille

Lire aussi : ASSE : Explications entre Horneland et Nadé avant Rodez

Pour les jeunes pousses, s’appuyer sur un cadre tel que Nadé est une aubaine. Pour le joueur, c’est l’opportunité de prouver qu’il est désormais bien plus qu’un simple défenseur : un véritable pilier.