Mercato Stade Rennais : Coup de théâtre de dernière minute au SRFC

Au Stade Rennais, le mercato n’en finit pas de réserver des surprises aux supporters. Alors que deux départs semblaient bouclés, un retournement de situation vient relancer un dossier brûlant.

Mercato Stade Rennais : D’un accord acté à un rebondissement inattendu au SRFC

Doğan Alemdar et Bertuğ Yildirim devaient prendre la direction de Göztepe. Le premier, gardien de 22 ans sous contrat jusqu’en 2027, cherche du temps de jeu loin de son rôle de doublure. Le second, lié au SRFC jusqu’en 2028, est barré par la concurrence en attaque. Tout semblait clair : les deux Turcs retournaient au pays, fin du feuilleton.

Mais au Stade Rennais, rien n’est jamais simple. À 48 heures de la fermeture du mercato turc, Istanbul Basaksehir s’est invité dans la danse. Résultat : Göztepe, persuadé de tenir son double coup, se retrouve doublé sur le fil.

Basaksehir accélère, Rennes attend

Le club stambouliote a flairé l’opportunité et pousse pour récupérer les deux internationaux. Pour Alemdar comme pour Yildirim, la perspective d’évoluer dans une équipe plus ambitieuse change la donne. Rennes, lui, s’adapte : le marché français étant clos, il n’a d’autre choix que de composer avec ces départs.

Le suspense reste total. En Turquie, la clôture du marché est fixée au vendredi 12 septembre. Les prochaines heures s’annoncent cruciales, et le coup de théâtre pourrait bien n’être que le premier d’une nouvelle série.