Mercato OM : Jorge Carrascal proche de signer, offre envoyée

La direction de l’OM est déterminée à recruter un nouveau numéro 10 en la personne de Jorge Carrascal. Une offre a déjà été transmise pour le milieu offensif de Flamengo.

Mercato : L’OM passe à l’action pour Jorge Carrascal

L’Olympique de Marseille n’a visiblement pas l’ouverture officielle du mercato de janvier pour sécuriser ses cibles. Le club phocéen accélère en interne les manœuvres pour offrir de nouvelles armes offensive à Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM réclame avec insistance un véritable numéro dix pour orchestrer son jeu.

Et pour occuper ce poste, la cible principale se nomme Jorge Carrascal ! L’intérêt de l’Olympique de Marseille pour l’international colombien de Flamengo a même dépassé le stade de simple observation. Les négociations pour sa venue ont déjà démarré.

À voir

Mercato RC Lens : Jean-Louis Leca négocie un deal incroyable

Lire aussi : Mercato OM : Carrascal proche de signer ?

Le profil polyvalent de Jorge Carrascal, capable d’évoluer dans l’axe ou sur une aile, a séduit particulièrement le staff marseillais. Ses passages mitigés en Europe par le passé (Séville, Ukraine, Russie) n’ont pas été un frein. Sa renaissance au Brésil a même convaincu les dirigeants marseillais Pablo Longoria et Medhi Benatia de tenter ce pari audacieux.

14 à 15 millions d’euros pour son transfert

Le journaliste brésilien Pablo Oliveira assure que la direction de l’OM a récemment transmis à Flamengo une offre orale comprise entre 14 et 15 millions d’euros. Elle est assortie de divers bonus liés aux performances en Ligue 1 et en Ligue des Champions.

Cette proposition sera-t-elle suffisante pour recruter Jorge Carrascal ? Pour le moment, Flamengo réclame une somme de 20 millions d’euros avant de libérer son joueur. Sachant que l’OM montre une réelle détermination pour boucler l’opération.

Lire la suite sur Jorge Carrascal :

INFO Mercato : Longoria confirme une future arrivée à l’OM

À voir

ASSE Mercato : La décision d’un attaquant convoité tombe

Mercato OM : Accord conclu, un phénomène va signer à Marseille !

Mercato OM : La liste noire de De Zerbi pour l’hiver fuite !