Mercato PSG : Luis Campos prépare du lourd pour cet hiver !

Les dirigeants du PSG se concentrent sur le mercato hivernal. Des mouvements sont attendus dans les prochaines semaines.

Mercato PSG : Des renforts attendus à Paris cet hiver !

Plutôt discret l’été dernier, le PSG s’apprête à vivre un mercato hivernal nettement plus animé. À quelques jours de l’ouverture du marché, la direction parisienne dresse déjà la liste de ses priorités. Selon PSG Inside Actu, le club de la capitale souhaite recruter deux pépites : un ailier droit et un milieu de terrain.

Initialement peu enclin à recruter cet hiver, le PSG aurait revu sa position à cause des blessures récentes qui ont un peu fragilisé l’équipe. Sur les ailes, deux profils sont validés : Maghnes Akliouche et Rodrigo Mora, déjà suivis de près lors du dernier mercato estival. Dans l’entrejeu, plusieurs pistes sont à l’étude, parmi lesquelles Ayyoub Bouaddi, Manu Koné, Andrey Santos et le très jeune Gilberto Mora.

À voir

ASSE Mercato : La décision d’un attaquant convoité tombe

Lire aussi : Coup de tonnerre au PSG : Ousmane Dembélé proche d’Arsenal

Dans le sens des départs, certains dossiers bougent. Lucas Beraldo pourrait partir. Relégué au quatrième rang dans la hiérarchie des défenseurs centraux, le Brésilien de 22 ans fustige sa situation actuelle. Le joueur souhaite néanmoins rester à Paris jusqu’à la fin de la saison. Mais tout pourrait changer dans les prochaines semaines. Noham Kamara devrait être prêté jusqu’en juin, sans option d’achat. Le jeune défenseur central de 18 ans est pressenti pour rejoindre le KAS Eupen, club belge également détenu par QSI.

Le PSG prépare une série de prolongations. Les dossiers de Fabian Ruiz, William Pacho et Senny Mayulu sont déjà bouclés. Un accord est également imminent pour Bradley Barcola et Quentin Ndjantou. Les discussions se poursuivent en revanche pour Ousmane Dembélé et Ibrahim Mbaye.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Un prodige grec arrive !

À voir

Mercato OM : Jorge Carrascal proche de signer, offre envoyée

PSG : Daniel Riolo attaque frontalement Luis Enrique !

Mercato : Le Real Madrid déchire un chèque de 80M€ du PSG !