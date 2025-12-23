Vente OM : Coup de théâtre, McCourt attend un nouvel associé

Malgré diverses spéculations autour de la vente OM, Frank McCourt reste aux commandes du club. Mais le milliardaire américain ouvre désormais la porte à l’arrivée d’un investisseur minoritaire.

Frank McCourt s’est jusqu’ici écarté la théorie de la vente OM. Il maintient sa position, son Olympique de Marseille n’est pas à vendre. Toutefois, la situation financière du club reste sous étroite surveillance. Au point où le propriétaire américain envisage à présent de nouvelles options pour sécuriser l’avenir de l’OM.

C’est du moins la révélation faite par l’un des instigateurs de la Vente OM, Romain Molina. Le journaliste assure que les efforts engagés depuis plusieurs saisons commencent à porter leurs fruits. « Les revenus ont été diversifiés », la structure financière est plus lisible qu’en 2018 et le déficit global tend à diminuer.

Frank McCourt continue lui-aussi d’être impliqué dans la gestion du club, en injectant des fonds personnels. La situation n’est pas encore assainie pour autant. Les pertes cumulées les années précédentes restent importantes. Elles atteindraient plus de plus de 100 millions d’euros. Cela pèse lourdement dans la stratégie du propriétaire de l’OM.

Il ouvre la porte à un investisseur minoritaire

Face à cette réalité, une nouvelle étape se dessine. Le journaliste indépendant révèle que Frank McCourt ouvre désormais le capital du club à un nouvel actionnaire minoritaire. L’objectif n’est pas une cession de l’OM, mais d’attirer des investissements supplémentaires afin de soulager la trésorerie.

Au travers de cette ouverte calculée, le Bostonien espère stabiliser durablement les finances de l’Olympique de Marseille. Sans pour autant perdre le contrôle de son bien. Il s’agit donc d’une démarche prudente, loin d’une vente OM évoquée depuis plus de quatre ans. La tendance est claire : Frank McCourt n’entend pas se désengager de l’OM. Il veut plutôt consolider son projet. Il est en quête d’un modèle plus stable sur le long terme.

