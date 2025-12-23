Mercato FC Nantes : Feu vert pour l’arrivée d’un buteur français !

Le FC Nantes s’intéresse à un indésirable de l’OM en vue du prochain mercato hivernal. Les Marseillais ont fixé le tarif pour leur joueur.

Mercato FC Nantes : Kita veut soulager l’OM

La première partie de saison du FC Nantes a tourné au cauchemar. Avec seulement deux victoires au compteur et une 17e place, le club est dans la zone rouge. Déçu, le patron du club, Waldemar Kita a viré Luis Castro qui a déjà rebondi à Levante. Pour tenter d’inverser la tendance, Waldemar Kita a confié les rênes de l’équipe à Ahmed Kantari, qui attend désormais des renforts pour aborder la seconde moitié de championnat avec la gnaque.

Rémy Cabella est pressenti pour être la première recrue hivernale, mais le FC Nantes veut aller plus loin en recrutant des joueurs d’expérience. Priorité absolue : un avant-centre capable de soulager Matthis Abline, trop esseulé dans un secteur offensif en souffrance. Les Kita auraient alors coché le nom d’un indésirable de l’OM. Il s’agit de Neal Maupay.

Barré à Marseille par une forte concurrence, l’attaquant de 29 ans, passé par l’OGC Nice, pourrait néanmoins apporter sa vivacité à Nantes. Les Phocéens sont vendeurs. Ils demandent 5 millions d’euros pour le laisser partir. Pour le moment, on ignore si Maupay acceptera de quitter le banc marseillais pour s’engager dans une lutte pour le maintien à La Beaujoire. Les dirigeants nantais pourraient passer à l’attaque dans les prochaines semaines.

