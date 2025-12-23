ASSE Mercato : La décision d’un attaquant convoité tombe

Un joueur très convoité de l’ASSE a répondu pour son avenir à Saint-Etienne. Il ne semble plus enclin au départ, contrairement à l’été dernier !

Zuriko Davitashvili, convoité et buteur de l’ASSE

Zuriko Davitashvili avait tenté de quitter l’ASSE l’été dernier, à la suite de la relégation de l’équipe en Ligue 2. Il voulait rester dans l’élite. Plusieurs clubs en Ligue 1, dont le RC Strasbourg, et à l’étranger s’étaient positionnés pour le recruter. Mais la Direction de Kilmer Sports Ventures était restée ferme sur sa position, en repoussant toutes les propositions. Elle avait ainsi décidé de garder le virevoltant et décisif ailier dans son équipe en Ligue 2.

Contraint de rester à Saint-Etienne, il s’est progressivement résolu à s’impliquer pour le retour du club en Ligue 1. Et les performances de Zuriko Davitashvili démontrent bien son implication. Avec 8 buts et 1 passe décisive en 15 math de Ligue 2, il est l’actuel meilleur buteur de l’équipe Stéphanoise. Il est également co-meilleur buteur de la Ligue 2 avec Tawfik Bentayeb de l’ES Troyes AC et Damien Durand du Red Star.

Davitashvili : « Je ne pense pas au mercato, je suis un joueur de l’ASSE »

Mais à l’approche du mercato hivernal, la rumeur d’un éventuel transfert de l’international Géorgien (52 sélections) refait surface. Interrogé sur son avenir, il a déclaré : « Je ne pense pas au mercato, je suis un joueur de l’ASSE ».

Zuriko Davitashvili s’est ensuite projeté avec l’équipe d’Eirik Horneland vers la deuxième moitié de la saison. Il promet d’aider le club à retrouver sa place dans l’élite. « Je donne tout pour cette équipe, pour ce maillot et je vais continuer de le faire. Il faut penser positivement, gagner des matchs et prendre des points. On doit remonter en Ligue 1 », a-t-il indiqué, dans des propos rapportés par Evect.

Sauf une offre mirobolante, l’AS Saint-Etienne ne laissera pas son buteur partir cet hiver.

