Mercato RC Lens : Jean-Louis Leca négocie un deal incroyable

Les dirigeants du RC Lens visent un attaquant en Allemagne pour ce mercato hivernal. Le joueur serait prêt à faire son retour en Ligue 1.

Mercato RC Lens : Elye Wahi attendu à Lens cet hiver ?

Elye Wahi, très sollicité en Ligue 1, attire un nouveau club. Il s’agit du RC Lens. Le club artésien s’est positionné sur l’attaquant franco-ivoirien sous contrat avec l’Eintracht Francfort. Ancien Marseillais, Wahi a rejoint l’Allemagne la saison passée. D’abord prêté puis transféré définitivement. Mais c’est le calvaire qu’il vit en Bundesliga.

Elye Wahi déçoit en Allemagne cette saison. Sur le terrain, le constat est sévère. En 13 matches, toutes compétitions confondues, aucun but. L’attaquant français a délivré seulement deux passes décisives. Le rendement ne convainc pas les dirigeants de Francfort. Le club allemand souhaite se débarrasser de cet indésirable.

Malgré cette situation, Elye Wahi croule sous les offres à l’approche de ce mercato hivernal. Les prétendants se multiplient. Lyon s’est positionné. Paris FC aussi. L’OGC Nice également sans oublier le FC Séville. Et ce n’est pas tout. Le RC Lens entre aussi dans la course. Selon Transferfeed, le club artésien suit de près le dossier.

Le directeur sportif du Racing Club de Lens, Jean-Louis Leca envisage de ramener l’ancien chouchou du stade Bollaert-Delelis. En cas d’accord, il s’agirait d’un retour. Wahi connaît déjà la maison Sang et Or. Il y a porté le maillot lors de la saison 2023-2024. Sous la direction de Pierre Sage, il pourrait retrouver son meilleur niveau.

