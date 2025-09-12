Mercato PSG : Grosse révélation sur l’avenir de Barcola

La situation de Bradley Barcola fait trembler le PSG. Entre promesses de prolongation et convoitises étrangères, l’ailier parisien se retrouve au cœur d’un mercato sous tension.

Mercato PSG : Barcola, de l’incontournable au joueur en suspens

Il y a un an, Bradley Barcola semblait intouchable dans le onze de Luis Enrique. Mais le football va plus vite que les déclarations d’après-match : l’explosion de Désiré Doué, le repositionnement d’Ousmane Dembélé dans l’axe et l’arrivée tonitruante de Khvicha Kvaratskhelia ont relégué le jeune Français sur le banc. Résultat, la question d’un départ a été inévitablement posée cet été.

Pourtant, le PSG ne veut pas lâcher son ailier. Comme l’explique Fabrice Hawkins sur RMC : « Il y a des discussions qui n’ont pas commencé, mais vont commencer. Comme tous les joueurs qui entrent dans leur troisième année de contrat, une prolongation va lui être proposée. Mais ce contrat n’est pas signé ! ». Une précision lourde de sens, qui laisse entendre que rien n’est encore scellé.

Liverpool, City, Bayern : l’Europe aux aguets

Le dossier Barcola dépasse les frontières de la Ligue 1. Selon Hawkins, plusieurs cadors européens suivent attentivement l’évolution de la situation : « Il faudra voir des deux parties, surtout du côté de Barcola vu ce qu’il s’est passé cet été avec plusieurs clubs qui le voulaient. Il y a eu Liverpool, le Bayern Munich et Manchester City s’est aussi renseigné ».

Le PSG, conscient de l’intérêt grandissant, a réagi avec fermeté : « Le club a freiné des quatre fers, l’a retenu en lui assurant qu’il faisait partie du projet, qu’il était important », poursuit le journaliste. Mais la balle est désormais dans le camp du joueur. Son temps de jeu et son rôle réel dans le projet d’Enrique pèseront lourd dans sa décision.