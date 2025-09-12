OM : Balerdi, De Zerbi prend une décision radicale

Sous pression à l’OM après un début de saison compliqué, Leonardo Balerdi cristallise critiques et doutes. Mais Roberto De Zerbi, loin de lâcher son défenseur, a pris une décision claire : faire du joueur de 26 ans un pilier indéboulonnable de son OM.

OM : Balerdi, cible des critiques mais toujours présent

Depuis plusieurs semaines, le défenseur argentin est dans l’œil du cyclone. Ni ses prestations à Marseille, ni son apparition timide avec l’Albiceleste face à l’Équateur (0-1) n’ont convaincu. Pire, l’arrivée de renforts prestigieux comme Facundo Medina, Benjamin Pavard ou Nayef Aguerd semblait dessiner un avenir en pointillés pour Balerdi.

Mais De Zerbi n’a pas tremblé. Face aux journalistes, il a assumé son choix : « Il a eu un début de saison très difficile, c’est évident. Mais Balerdi, ça reste le capitaine indiscutable, un joueur très important. » Des mots forts qui résonnent comme un bouclier.

De Zerbi, un entraîneur protecteur

En pleine tempête, l’Italien choisit la proximité plutôt que la sanction. « Quand mes joueurs sont en difficulté, j’essaie d’être plus proche d’eux encore », a-t-il expliqué, avant de préciser : « C’est quelqu’un que j’aime beaucoup, il est exemplaire. En dehors de ses erreurs, un supporter doit être fier d’avoir Balerdi. »

Un soutien sans faille, presque paternaliste, qui contraste avec l’opinion publique. En désignant Balerdi comme capitaine indiscutable, De Zerbi envoie un message limpide : la confiance se gagne aussi dans l’adversité. À l’Argentin, désormais, de transformer ce cadeau en renaissance.