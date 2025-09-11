OM : Une double sanction pour Balerdi ? Le verdict tombe !

Leonardo Balerdi fait face à une double pression à l’OM : une possible relégation sur le banc et un retrait du brassard de capitaine. Mais son entraîneur Roberto De Zerbi a vite éteint cette polémique.

OM : De Zerbi réitère sa confiance totale en Leonardo Balerdi

Leonardo Balerdi connait un début de saison compliqué à l’Olympique de Marseille. Il a aussi vécue une soirée difficile en sélection d’Argentin durant cette trêve internationale. Le défenseur argentin est jugé responsable de l’expulsion de Nicolas Otamendi lors de la défaite en Équateur (1-0). Ces erreurs répétées pourraient lui coûter cher.

Balerdi est pressenti pour débuter le match OM-Lorient sur le banc de touche. Cette relégation s’expliquerait non seulement par son début de saison décevant, mais aussi par la forte concurrence en défense. Benjamin Pavard, Nayef Aguerd et Facundo Medina sont opérationnelles. Ces trois défenseurs sont trois pressentis pour être titulaires, au détriment de Balerdi.

Un capitaine indiscutable à l’Olympique de Marseille

L’idée de lui retirer le brassard est même par certains observateurs. Cela représenterait une double sanction pour le défenseur de 26 ans. Mais l’entraîneur de l’OM a rapidement mis fin à ces ragots. Roberto De Zerbi a réaffirmé son soutien indéfectible à son joueur ce jeudi en conférence. Il a insisté sur son rôle de « capitaine indiscutable » et son importance pour l’équipe.

De Zerbi a aussi invité tout supporter marseillais à « être fier d’avoir Balerdi », en raison de sa détermination et son exemplarité. Ce soutien ferme de son coach sera très apprécié par Leonardo Balerdi. Ce dernier devra surtout vite retrouver son meilleur niveau de jeu sur le terrain fin de clore le bec à ses détracteurs. Il sera très attendu contre le Real Madrid en Ligue des champions.