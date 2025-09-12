Mercato FC Nantes : L’arrivée d’un renfort XXL déjà fixée

À peine le mercato estival refermé, le FC Nantes se projette déjà vers janvier 2026. Et cette fois, l’urgence porte sur un secteur devenu la grande inquiétude de Luis Castro : la défense centrale.

Mercato FC Nantes : Une arrière-garde décimée et des bricolages inquiétants

Le mercato d’été a laissé des traces. Avec les départs de Nathan Zézé (Neom SC, 20 M€), Jean-Charles Castelletto, Nicolas Pallois, Saïdou Sow et Jean-Kévin Duverne, le FCN a perdu toute colonne vertébrale défensive. Certes, deux recrues sont arrivées : le Nigérian Chidozie Awaziem et le Serbe Uros Radakovic. Mais si le premier rassure, le second n’a pas encore justifié la confiance placée en lui.

Résultat, Luis Castro a dû improviser. Le coach portugais a propulsé le jeune Tylel Tati (17 ans) dans le grand bain, titularisé trois fois en Ligue 1, et envisage même de repositionner Fabien Centonze ou Louis Leroux dans l’axe. Un bricolage qui illustre le manque criant de solutions.

La priorité de l’hiver déjà ciblée

Conserver Matthis Abline et encaisser le chèque historique pour Zézé, voilà les points positifs de l’été nantais. Mais derrière, la défense sonne creux. Castro l’a admis : un renfort d’envergure est attendu dès janvier. Le club a fixé ce dossier comme sa priorité absolue.

L’idée ? Trouver un profil solide, expérimenté, capable d’encadrer une arrière-garde en chantier. Les supporters, eux, attendent un « patron » défensif. Car si l’attaque nantaise offre des promesses, sans mur fiable derrière, le château de verre risque de s’effondrer bien avant le printemps.