Mercato FC Nantes : Le FCN prépare un joli coup à 0€

Au FC Nantes, le mercato pourrait encore réserver une surprise du côté de la Beaujoire. Libre de tout contrat, un ancien enfant du club pourrait bien revenir écrire une nouvelle page de son histoire à Nantes.

Mercato FC Nantes : Léo Dubois au FCN, l’idée séduisante

Le départ de Jean-Kévin Duverne à La Gantoise laisse un vide sur le côté droit de la défense nantaise. Si Kelvin Amian s’impose comme titulaire, Luis Castro n’a guère de solutions fiables derrière lui. Fabien Centonze peine à convaincre et Chidozie Awaziem dépanne sans être une option naturelle.

Lire aussi : FC Nantes : Blessé, Luis Castro prend une décision radicale

À voir

OM : Rabiot, pas encore le moment de régler ses comptes

Dans ce contexte, les Canaris pourraient être tentés de fouiller le marché des joueurs libres, à la recherche d’un coup malin. Un nom revient avec insistance : Léo Dubois. Formé au FCN, l’international français de 30 ans est libre depuis son départ d’Eyüpspor cet été.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita lorgne un super crack !

Le latéral, malgré une carrière récente marquée par les blessures et des passages ternes en Turquie, conserve une expérience solide et une connaissance pointue de la Ligue 1. Pour Nantes, ce retour aurait tout d’un joli pari à zéro euro.

Un pari entre nostalgie et pragmatisme

Sur le papier, l’affaire a de quoi séduire. Dubois connaît la maison, a porté le brassard en Ligue 1 et dispose de ce vécu qui manque parfois aux Canaris dans les moments clés. Surtout, son envie de relancer une carrière en perte de vitesse pourrait coïncider avec les besoins de Luis Castro : un joueur motivé, compétitif et immédiatement opérationnel.

À voir

ASSE : Saint-Étienne a trouvé sa nouvelle arme redoutable

Lire aussi : FC Nantes : Une terrible nouvelle tombe !

Mais le dossier comporte aussi des zones d’ombre. L’état physique du joueur reste un point d’interrogation, tout comme la capacité de Waldemar Kita à passer l’éponge après le départ libre de Dubois vers Lyon en 2018, vécu comme une trahison par une partie du club. Si le président décide de mettre de côté les rancunes, Nantes pourrait bien signer un retour aussi symbolique que stratégique.