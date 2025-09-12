Mercato OM : Un indésirable recale un cador turc !

Le milieu offensif de l’OM, Amine Harit a décliné une offre venue de la Turquie et va rester à Marseille encore durant quelques mois.

Mercato OM : Amine Harit dit non au Besiktas

Amine Harit reste à Marseille. Selon Africa Foot, le milieu offensif de l’OM a refusé une approche du Besiktas, qui souhaitait l’attirer en Turquie. Le mercato estival a déjà permis à l’OM de se séparer de plusieurs indésirables. Adrien Rabiot a pris la direction du Milan AC. Jonathan Rowe a rejoint Bologne. Azzedine Ounahi, lui, a signé à Girona. Derek Cornelius est parti en prêt aux Rangers. Bamo Meité, de son côté, évoluera à Lorient.

Harit, lui, n’a pas bougé. Pourtant, le technicien marseillais Roberto De Zerbi ne compte plus sur lui. Le joueur n’a même pas été inscrit sur la liste de la Ligue des champions. Son avenir semble bouché, mais il n’a trouvé aucune offre qui lui convienne durant l’été.

Besiktas a tenté une approche tardive. Le club turc pensait convaincre le Marocain, mais ce dernier n’a pas voulu poursuivre les discussions. Il refuse la Super Lig. L’OM garde donc un élément jugé hors des plans et doit encore supporter son salaire. Une autre offre pourrait arriver lors du prochain mercato hivernal.