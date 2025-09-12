Mercato OL : Chelsea négocie un joli deal avec Lyon !

Les recruteurs de Chelsea visent une pépite de l’OL pour le mercato hivernal. Le club londonien a déjà entamé des négociations.

Mercato OL : Chelsea lorgne une pépite de Lyon

Chelsea prépare un coup majeur sur le marché hivernal. Le club londonien place Malick Fofana, talent de l’OL, au sommet de sa liste. Selon Caughtoffside, la priorité est d’attirer le jeune international belge dès janvier. Fofana, encore lié à Lyon jusqu’en 2028, impressionne. Vitesse, explosivité, maturité : ses qualités séduisent.

Lire aussi : OL : Un retour salvateur se rapproche à Lyon

L’idée des Blues ? Acheter maintenant, prêter ensuite. Autrement dit, signer le joueur en hiver, mais le laisser finir la saison à l’OL. Cela arrange tout le monde. Chelsea sécurise la pépite. Lyon garde son attaquant et empoche un pactole. Mais attention, la concurrence est rude. Liverpool observe la situation, prêt à intervenir. Une bataille anglaise pourrait vite éclater autour du joueur de 19 ans.

À voir

PSG : Grosse inquiétude à Paris avant le RC Lens !

Lire aussi : OL Mercato : Lyon soulage le RC Lens en recrutant Satriano

La valeur de Fofana grimpe vite. Aujourd’hui estimée à 40 millions d’euros, elle pourrait bientôt exploser. Chaque match renforce son image. Trois rencontres de Ligue 1, déjà un but et une passe décisive. Des statistiques simples, mais révélatrices. Pour Lyon, c’est un dilemme. Conserver le joyau ou accepter la tentation d’un chèque XXL ? Pour Chelsea, la fenêtre s’ouvre. Pour Fofana, le destin bascule peut-être. Stamford Bridge l’attend.