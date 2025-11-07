ASSE : Le plus gros souci des Verts identifié avant l’ESTAC

L’ASSE ne va pas à Troyes en toute sérénité ! Elle a de grosses failles à colmater avant d’affronter le leader, samedi (20h) au stade de l’Aube.

Avant ESTAC-ASSE : Un problème défensif à Saint-Etienne

En déplacement Troyes, l’ASSE va tenter de renouer rapidement avec la victoire, afin de mettre fin à sa série de trois défaites en quatre matchs. La tâche s’annonce compliquée pour l’équipe stéphanoise, car son adversaire est le leader de la Ligue 2. De plus, les Troyens sont invaincus au stade de l’Aube où ils ont disputé 7 matchs.

Plus inquiétant pour les Verts, l’équipe de Stéphane Dumont a perdu un seul match en 13 journées cette saison. Elle est sur une série de 6 victoires et 3 nuls depuis sa défaite contre Amiens lors de la 4e journée du championnat.

Face à l’ESTAC, un adversaire direct dans la course pour la montée en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne ne part pas avec la faveur des pronostics. Et pour cause, elle est parmi les mauvaises défenses du championnat, avec 19 buts concédés. Seulement trois équipes : l’EA Guingamp, Amiens SC et l’US Boulogne ont encaissé plus de buts.

ASSE : Trop de buts et de pénalties concédés

Eirik Horneland a d’ailleurs reconnu la faiblesse de son équipe après la défaite contre le Red Star. « Défensivement comme offensivement, je nous sens anxieux. On est une équipe fragile, on manque de régularité », avait-Il déclaré.

Avant d’affronter l’ES Troyes AC, l’entraîneur de l’ASSE a insisté sur la fragilité défensive de son équipe. « On prend beaucoup trop de buts et de cartons rouges. On a aussi concédé trop de pénalty. C’est bien trop pour une équipe qui veut évoluer dans le haut de tableau », a-t-il martelé.

Horneland et son équipe en quête de régularité et de consistance

Pour sortir son équipe de la spirale négative, Eirik Horneland cherche des solutions. « On doit surtout trouver comment et pourquoi on est capables de gagner (6-0) face à Pau puis de fournir cette prestation (décevante, ndlr) face au Red Star quelques jours plus tard », a-t-indiqué, avant de donner quelques éléments de réponse au souci défensif de l’AS Saint-Etienne.

« Cette semaine, on a cherché collectivement la réponse pour résoudre ce problème. La régularité, c’est ce qu’on recherche depuis plusieurs mois. Il faut trouver plus de consistance. C’est quelque chose qu’on peut corriger et qu’on doit corriger, mais en équipe », a déclaré le technicien norvégien.

