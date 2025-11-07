AS Monaco : 5 forfaits confirmés avant le RC Lens

Le technicien de l’AS Monaco, Sébastien Pocognoli a fait le point sur ses hommes disponibles pour défier le RC Lens. Plusieurs cadres sont forfaits.

AS Monaco : Coups durs avant le RC Lens

L’AS Monaco attend de pied ferme le RC Lens ce samedi au stade Louis ll pour la 12e journée de Ligue 1. Une affiche importante, mais l’effectif du club du Rocher est affaibli. Cinq joueurs manqueront le rendez-vous, trois autres restent incertains.

Battus par le Paris FC le week-end dernier (0-1), les Monégasques ont retrouvé le sourire mardi en Ligue des Champions, en s’imposant à Bodo Glimt (0-1). Avant ce choc contre les Lensois, le tacticien de l’ASM, Sébastien Pocognoli s’est prononcé sur l’état de son groupe. Le coach belge a confirmé plusieurs absences majeures.

Lamine Camara et Paul Pogba, tous deux touchés à la cheville, ne sont pas encore aptes pour disputer cette affiche. Lukas Hradecky (genou), Christian Mawissa (ischio-jambiers) et Krépin Diatta (œil) sont encore coincés à l’infirmerie. Trois autres cadres ont repris l’entraînement, mais rien ne prouve qu’ils vont affronter les Sang et Or. Il s’agit de Eric Dier, Vanderson et Denis Zakaria. Le coach monégasque enregistre toutefois un retour de poids. Ansu Fati, malade ces derniers jours, fait son retour dans le groupe.

