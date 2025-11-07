Le Barça tranche pour le transfert d’Eric Garcia au Paris SG

La grave blessure d’Achraf Hakimi a convaincu le PSG à recruter une doublure au poste de latéral droit. Luis Enrique a ainsi jeté son dévolu sur Eric Garcia. Mais il faudra convaincre le Barça de se séparer de son joueur de 24 ans.

Mercato PSG : Luis Enrique en pince pour Eric Garcia

En quête d’un nouveau renfort en défense centrale en vu des prochains mercatos, le Paris Saint-Germain explore plusieurs pistes. Eric Garcia et Dayot Upamecano sont les deux dossiers les plus chauds du moment, mais le joueur du FC Barcelone offre plus de garanties dans plusieurs secteurs. L’une des raisons principales pour lesquelles Luis Enrique penche plus pour son compatriote espagnol est sa polyvalence.

Eric Garcia est notamment capable d’évoluer dans le couloir droit, contrairement à Dayot Upamecano. Il a d’ailleurs disputé les deux premiers matchs de Liga à ce poste cette saison. Un profil fort prisé par l’entraîneur du Paris SG, qui estime que chaque joueur doit être à même de jouer à un ou plusieurs postes. Tactiquement, Eric Garcia est donc plus intéressant que Dayot Upamecano dans l’esprit de Luis Enrique.

Le journal L’Équipe confirme ainsi que la piste la plus chaude pour le PSG est Eric Garcia. Le club de la capitale travaille pour essayer de le faire libre l’été prochain, mais si une ouverture s’offre cet hiver, Luis Campos se tient prêt à négocier avec le Barça pour le recruter. Une option que les Blaugranas ne semblent pas privilégier pour le moment.

Eric Garcia vers une prolongation avec le Barça ?

Mardi soir, le Paris Saint-Germain a été battu par le Bayern Munich (1-2) au Parc des Princes, à l’occasion de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Mais au-delà de défaite, c’est surtout la blessure d’Achraf Hakimi qui a le plus retenu l’attention.

Touché à la cheville, l’international marocain va être absent entre six et huit semaines, contraignant les dirigeants parisiens à recruter lors du prochain mercato hivernal. Annoncé comme la priorité de Luis Enrique pour le poste, Eric Garcia ne sera pas facile à déloger.

En effet, selon les informations divulguées ces dernières heures par le quotidien AS, le FC Barcelone ne serait pas du tout préoccupé par l’intérêt grandissant du PSG pour son numéro 24. Le président Joan Laporta et son directeur sportif Deco négocient pour une prolongation de contrat avec l’international espagnol, et les choses avancent plutôt bien.

Libre le 30 juin prochain, Eric Garcia se rapproche donc plus d’une prolongation que d’un transfert à Paris cet hiver. Surtout que l’ancien défenseur de Manchester City n’a jamais manifesté l’envie de quitter la Catalogne.

