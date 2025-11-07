RC Lens : Pluie de bonnes nouvelles pour Pierre Sage !

Les voyants sont au vert pour le RC Lens avant le déplacement à Monaco. Le technicien du RCL, Pierre Sage pourra compter sur un groupe au complet.

RC Lens : Pierre Sage peut souffler, tout roule avant Monaco

Le RC Lens de Pierre Sage avance fort. Deuxième meilleure défense du championnat, juste derrière le PSG, le club artésien continue d’impressionner. Malgré le faux pas à Metz (2-0), lanterne rouge, les Sang et Or ont vite réagi. Face à Lorient, ils ont retrouvé leur éclat : victoire 3-0. Ils veulent rafler les trois points face aux Monégasques. Et tout va bien.

Le groupe lensois est enfin au complet. Le piston gauche Deiver Machado, longtemps blessé, a repris la compétition. Devant, Edouard brille : quatre buts lors des quatre derniers matches. Il devance Saïd d’une unité. Arrivé cet été, Thauvin s’est fondu dans le collectif, avec déjà deux réalisations. L’équipe est en pleine forme en ce début de saison.

En face, l’AS Monaco est diminuée. Pogba et Camara restent à l’infirmerie, tout comme Hradecky, Mawissa et Diatta. Dier, Vanderson et Zakaria reprennent à peine l’entraînement, incertains pour ce choc. Seule bonne nouvelle, le retour d’Ansu Fati, remis de sa maladie. Pierre Sage peut aborder ce duel avec sérénité. Son équipe a retrouvé toutes ses forces.

