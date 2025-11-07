OM-Brest : La grosse surprise de De Zerbi à l’entraînement

L’OM prépare son prochain match contre Brest dans une atmosphère tendue. Mais Roberto De Zerbi a créé la sensation à l’entraînement avec le retour de Bilal Nadir.

OM : De Zerbi récupère Bilal Nadir face à Brest

L’Olympique de Marseille va tenter de rebondir après son revers (1-0) contre Atalanta. Cela passe nécessairement par un succès contre Brest. Roberto De Zerbi le sait très bien. Un sursaut est attendu ce samedi soir au Vélodrome.

L’entraîneur de l’OM enregistre même plusieurs renforts pour ce duel. Timothy Weah et Geoffrey Kondogbia sont remis de leurs blessures. La surprise principale concerne le retour de Bilal Nadir. Le jeune milieu de terrain avait été hospitalisé suite à un malaise face à Angers (2-2).

Lire aussi : OM : C'est officiel, un attaquant annonce son retour !

Son cas avait provoqué une grosse inquiétude à Marseille. Mais cela a rapidement été levé. Bilal Nadir est « hors de danger » et a bien récupéré. La preuve ? Le joueur de 21 ans s’est entraîné ce vendredi soir à La Commanderie, indique le journaliste Bruno Blanzat.

L’Olympique de Marseille note encore 4 absences

Bilal Nadir devrait faire partie du groupe qui affrontera Brest ce samedi au Vélodrome. Même son de cloche pour Neal Maupay qui va réintégrer l’équipe première. L’attaquant franco-argentin était écarté depuis le début de la saison. De Zerbi a visiblement décidé de lui accord une nouvelle chance.

L’entraîneur de l’OM sera tout de même privé de plusieurs joueurs. Il devra composer sans Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri blessés. Tandis que Leonardo Balerdi et Facundo Médina reprendront la compétition la semaine prochaine.

