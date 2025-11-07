ASSE : Une défense décimée contre l’ESTAC, la compo

C’est avec un groupe décimé en défense que l’ASSE affrontera l’ES Troyes AC, samedi (20h) au stade de l’Aube, lors de la 14e journée de Ligue 2.

ASSE : Lamba, Bernauer et Ferreira forfaits à Troyes

Trois défenseurs sont absents du groupe de l’ASSE pour affronter l’ES Troyes AC. Toujours en réathlétisation, Chico Lamba n’est pas encore opérationnel. Touché à la jambe lors de l’entrainement, mercredi, et recousu, Joao Ferreira aussi est forfait. Incertain en raison d’une gêne au genou, Maxime Bernauer est finalement indisponible.

Pour combler ces absences, Erik Hornelnd a fait appel à deux jeunes défenseurs centraux, formés à l’AS Saint-Etienne : Kevin Pedro (19 ans) et Axel Dodoté (18 ans). Le premier a fait sa première apparition, la semaine dernière, contre le Red Star. Mais il était resté sur le banc de touche. Quant au deuxième, c’est sa grande première dans le groupe professionnel.

Au milieu, les jeunes Nadir El Jamali (18 ans) et Luan Gadegbeku sont présents aux côtés du trio : Aïmen Moueffek – Florian Tardieu – Mamoud Jaber. En attaque, l’ASSE enregistre le retour d’Augustine Boakye. Blessé et forfait contre le Red Star, il fait son retour, au grand bonheur du coach des Verts, qui a besoin de toutes ses forces offesives face au leader de la Ligue 1.

La compo probable de l’ASSE contre l’ESTAC :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : E. Annan, M. Nadé, K. Pedro, D. Appiah

Milieux de terrain : A. Moueffek, F. Tardieu, M. Jaber

Attaquants : Boakye, Davitashvili, Stassin

Remplaçants : B. Maubleu, A. Dodote, El Jamali, L. Gadegbeku, I. Cardona, J. Duffus, Ben Old

