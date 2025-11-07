Mercato OM : Thauvin égratigne à un ancien Marseillais

Attaquant du RC Lens, Florian Thauvin garde de bons souvenirs de l’OM. Mais il ne cache pas son mécontentement envers l’un de ses anciens partenaires

Florian Thauvin fait des reproches à Gignac

Florian Thauvin n’a jamais caché son attachement à l’OM. Un club où il a évolué durant sept saisons avant de partir en juin 2021. Il avait décidé de rejoindre les Tigres de Monterrey. L’international tricolore retrouvait au Mexique un autre ancien de l’OM. Il est question d’André-Pierre Gignac. Les deux hommes se sont côtoyés à Marseille.

Thauvin avait d’ailleurs accepté cette aventure suite aux encouragements de Gignac. Ce dernier est une véritable star chez les Tigres. Cette expérience au Mexique a cependant été de courte durée. Dix mois après son arrivée, il a mis les voiles. Florian Thauvin est revenu sur cet épisode lors d’une interview accordée à So Foot. Et il garde encore une amertume envers André-Pierre Gignac.

Un manque de soutien au Mexique

Le joueur de 32 ans lui reproche un manque de soutien face à la direction des Tigres de Monterrey. Sachant que l’ancien Marseillais avait mené les discussions pour son transfert. Thauvin souhaitait que Gignac dise ceci aux dirigeants : « j’ai engagé ma responsabilité, vous n’avez pas toujours fait les choses correctement avec lui (…) vous lui devez le respect ».

Ces mots attestent sa déception envers l’ancien Marseillais. Notons que Florian Thauvin évolue aujourd’hui au RC Lens. Il est à deux réalisations en 11 matchs cette saison.

