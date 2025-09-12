Stade Rennais : Bonne nouvelle avant l’OL !

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye reçoit de bonnes nouvelles avant la rencontre face à l’OL en Ligue 1. Les Gones seront privés de certains cadres.

Stade Rennais vs OL : Lyon privé de certains cadres

L’Olympique Lyonnais aborde son choc face au Stade Rennais avec une ombre au tableau. Invaincu depuis trois journées, le club rhodanien pourrait se présenter à Rennes sans deux titulaires importants : Nicolas Tagliafico et Moussa Niakhaté. Concernant Tagliafico, le latéral gauche a joué mardi soir avec l’Argentine contre l’Équateur.

Lire aussi : Mercato OL : Une offre de 45 M€ arrive pour ce crack !

Après ce long voyage et l’enchaînement des matchs, il ne rentrera à l’entraînement que tardivement, en fin de semaine. Son état de fraîcheur interroge. Paulo Fonseca n’écarte pas l’idée de le ménager dimanche soir. Dans ce cas, Abner deviendrait la solution logique. Non convoqué avec le Brésil, il a pu travailler à Lyon durant toute la trêve internationale.

À voir

Mercato OL : Chelsea négocie un joli deal avec Lyon !

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Coup de théâtre de dernière minute au SRFC

Niakhaté ensuite. Le défenseur central s’est blessé au genou avec le Sénégal. La nature exacte de son problème reste floue. Mais son absence contre Rennes paraît probable, voire certaine. Deux forfaits possibles donc. Abner pourrait occuper le couloir, tandis que Kluivert devrait compenser dans l’équilibre collectif. Le défi s’annonce compliqué : Rennes à domicile n’est jamais un adversaire simple. Et ce match, programmé dimanche, ressemble déjà à un vrai test pour l’OL.