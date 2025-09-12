FC Nantes : Mauvaise nouvelle confirmée, Castro en colère

Le technicien du FC Nantes, Luis Castro devra composer sans l’un de ses cadres en grande forme pour la rencontre face à l’OGC Nice.

FC Nantes : Castro perd Guirassy et pousse un coup de gueule

Le FC Nantes prépare son déplacement à Nice, mais sans Herba Guirassy. L’attaquant, en forme avant la trêve, est forfait. Une absence de taille, qui agace fortement Luis Castro. Le coach regrette la gestion des internationaux lors des rassemblements internationaux. Il pique une colère noire. « On leur a dit qu’il ne pouvait pas jouer. Ils l’ont fait jouer », a déclaré le tacticien nantais.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : L’arrivée d’un renfort XXL déjà fixée

Castro prend un exemple. À Paris, le PSG a déjà vécu la même situation. Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont contracté des blessures et sont absents pendant plusieurs semaines. « Si on dit à la sélection que notre joueur ne peut pas jouer et qu’il se blesse, pour nous c’est dur. Pour la sélection, ils vont appeler un joueur d’Auxerre ou de Rennes, mais nous, nous n’avons pas 200 joueurs à appeler. Nous avons un groupe. », a-t-il ajouté.

À voir

Stade Rennais : Bonne nouvelle avant l’OL !

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed, un départ express ?

D’autres Nantais reviennent fatigués. Mostafa Mohamed, gêné musculairement, inquiète sans être absent. Le staff parle de douleurs mineures. Rien de grave, mais cela perturbe la rotation et les plans tactiques. Autre souci : aucun blessé ne revient dans le groupe. L’effectif reste donc réduit. Avant Nice, Castro doit bricoler, avec peu d’options et beaucoup de frustrations.