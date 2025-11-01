Ligue 2 : Après Pau, l’ASSE menace ses concurrents directs

Après Pau FC, l’ASSE affronte le Red Star, un autre concurrent direct dans la course pour la montée en Ligue 1, ce samedi. Les Verts ont envoyé un message fort au club audonien, ainsi qu’à l’ESTAC.

L’ASSE veut faire tomber le Red Star et l’ESTAC, des concurrents directs

L’ASSE joue un autre gros match ce samedi (20h), à l’occasion de la 13e journée de Ligue 2. Quatre jours après avoir étrillé Pau FC (6-0), les Stéphanois sont en déplacement sur le terrain du Red Star. Ce match est une nouvelle confrontation directe, car l’équipe de la banlieue parisienne est 3e au classement avec le même nombre de points (23) que son homologue ligérien.

Lisez aussi : Réunion secrète à l’ASSE : les révélations choc !

À voir

Mercato FC Nantes : Direction l’Angleterre pour Tylel Tati ?

Les Verts se sont dopés mentalement avant de débarquer au stade Bauer à Saint-Ouen. Leur objectif étant de bonifier leur éclatante victoire sur Pau, face à ‘’l’Etoile Rouge’’. Présent en conférence de presse d’avant-match, vendredi, Irvin Cardona a dévoilé une consigne relative à la lutte pour retrouver l’élite. « Si on prétend à vouloir remonter en Ligue 1, il faut gagner les matchs et ça passe aussi par les concurrents directs », a-t-il déclaré.

Saint-Etienne : La 1re place de Ligue 2 en ligne de mire

En effet, l’AS Saint-Etienne a décidé de faire chuter tous ses concurrents dans la course vers la Ligue 1. Selon l’attaquant des Verts, les rencontres avec le Red Star, puis l’ES Troyes (8 novembre) sont « des matchs super importants », après celle contre les Palois. D’où le mot d’ordre assez clair, passé en conférence de presse. « À nous de mettre les ingrédients pour pouvoir leur faire mal. On a été premiers pendant un moment, on a perdu cette place, à nous de montrer qu’on veut la récupérer », a-t-il indiqué.

Il faut souligner qu’en cas de victoire sur le Red Star, l’ASSE se rapprocherait de l’ESTAC, à seulement un point, en attendant le match du leader contre Pau FC, le lundi 3 novembre.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Grande nouvelle pour les Verts, un renfort arrive

Mercato ASSE : Un club prépare une offre pour Saint-Etienne

À voir

Mercato PSG : Beraldo fait une sortie tonique sur son avenir

ASSE : Deux grands retours dans la compo contre le Red Star