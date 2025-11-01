Mercato PSG : Beraldo fait une sortie tonique sur son avenir

Alors que certaines rumeurs évoquaient des envies de départ cet hiver pour retrouver du temps de jeu dans la seconde partie de saison, le défenseur central du PSG, Lucas Beraldo, a fait une sortie fracassante sur son avenir.

Mercato : Beraldo souffre de la concurrence au PSG

Considéré comme un défenseur de premier plan en Turquie, Lucas Beraldo pourrait faire l’objet d’une offre de prêt avec option d’achat de la part de Galatasaray, alors que son contrat au Paris Saint-Germain expire en 2028. Apprécié par Luis Enrique depuis son arrivée en janvier 2024, l’ancien joueur de Sao Paulo reste aujourd’hui un élément secondaire dans l’effectif parisien, derrière Marquinhos, Willian Pacho et Ilya Zabarnyi dans la hiérarchie des défenseurs centraux.

À moins d’un an de la prochaine Coupe du Monde, Beraldo veut absolument avoir plus de temps de jeu dans la deuxième moitié de saison et pourrait donc se laisser convaincre par un départ cet hiver. Selon le média turc Fanatik, des négociations « intenses » seraient notamment programmées entre Luis Campos, conseiller sportif du Paris SG, et les dirigeants de Galatasaray pour l’international brésilien.

L’idée d’Okan Buruk, l’entraîneur du Cimbom, serait de ramener un concurrent à Davinson Sanchez et Abdülkerim Bardakcı, alors que Wilfried Singo est, lui, préféré à droite. Sauf que le natif de Sao Paulo ne semble pas pressé de quitter le collectif parisien.

Lucas Beraldo : « Je suis très heureux au PSG »

Si Fanatik a évoqué l’intérêt de Galatasaray, Ekrem Konur, lui, annonce que la direction du Paris Saint-Germain réclamerait au moins 30 millions d’euros pour laisser partir Lucas Beraldo. Toujours selon l’Insider turc, des clubs anglais et italiens seraient aussi positionnés pour récupérer le compatriote de Neymar Jr en cas de départ durant le mercato hivernal. Mais le principal concerné a fait une sortie remarquée ce vendredi pour faire le point sur sa situation au PSG.

Sur son compte Instagram, Beraldo a notamment écrit : « j’ai vu circuler certaines fausses informations disant que je voudrais quitter le Paris SG. Je suis très heureux au PSG, et jouer et défendre ce club est sans aucun doute un rêve devenu réalité. Je reste concentré pour continuer à donner le meilleur de moi-même et, avec mes coéquipiers, atteindre nos objectifs. Allez Paris ! », mettant ainsi un terme à toutes supputations sur son avenir.

