L’OM veut passer ses nerfs sur Auxerre, la compo !

L’OM veut massacrer l’AJ Auxerre en Ligue 1. Le technicien marseillais, Roberto De Zerbi vient de dévoiler la liste de ses guerriers retenus pour ce choc.

Auxerre vs OM : Le groupe de Marseille tombe !

L’OM se déplace à Auxerre ce samedi pour l’un des chocs de la 11e journée de Ligue 1. Roberto De Zerbi, privé de huit joueurs blessés, a dû faire appel à certaines pépites. Deux nouveaux visages complètent la liste : Pladi N’Zinga Pambani, 18 ans, arrivé de Montpellier cet été pour la post-formation, et Tadjidine Mmadi, 18 ans lui aussi, pur produit du centre marseillais et déjà convoqué contre Angers mercredi.

Lire aussi : Choc à l’OM : De Zerbi sous la menace d’un limogeage !

À voir

Ligue 2 : Après Pau, l’ASSE menace ses concurrents directs

Troisièmes au classement, à deux points seulement du PSG, les Phocéens sortent de deux contre-performances. Battus à Lens (2-1), puis rejoints dans le temps additionnel face à Angers (2-2), ils doivent retrouver le goût de la victoire. Roberto De Zerbi veut une réponse. À Auxerre, ses hommes doivent montrer du caractère.

Le groupe de l’OM

Gardiens : Rulli, De Lange, Vermot

Défenseurs : Aguerd, Egan-Riley, U.Garcia, Murillo, Emerson, Pavard, Lirola, N’Zinga Pambani

Milieux : Bakola, A.Gomes, Hojbjerg, O’Riley, Vermeeren, Mmadi

À voir

Ligue 1 : L’OL se fait remonter les bretelles avant Brest

Attaquants : Aubameyang, Greenwood, Paixao, Vaz

📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️ #AJAOM



Voici les 2️⃣1️⃣ Olympiens choisis par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour le déplacement à Auxerre 💪 pic.twitter.com/UE054p9OME — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 1, 2025

La composition probable de l’OM

Rulli – Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson – Höjbjerg, Vermeeren – Greenwood, O’Riley, Vaz – Aubameyang.

Lire la suite sur l’OM

Auxerre-OM : Coup dur de dernière minute pour De Zerbi

OM : Crise en vue, Emerson sonne la mobilisation !

Mercato OM : Gros coup en vue, Robinio Vaz annoncé au Real

À voir

PSG : Le groupe pour la réception de Nice, Enrique sourit !