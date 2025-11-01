L’OM veut passer ses nerfs sur Auxerre, la compo !

Afficher l’index Masquer l’index
L’OM veut massacrer l’AJ Auxerre en Ligue 1. Le technicien marseillais, Roberto De Zerbi vient de dévoiler la liste de ses guerriers retenus pour ce choc.
Auxerre vs OM : Le groupe de Marseille tombe !
L’OM se déplace à Auxerre ce samedi pour l’un des chocs de la 11e journée de Ligue 1. Roberto De Zerbi, privé de huit joueurs blessés, a dû faire appel à certaines pépites. Deux nouveaux visages complètent la liste : Pladi N’Zinga Pambani, 18 ans, arrivé de Montpellier cet été pour la post-formation, et Tadjidine Mmadi, 18 ans lui aussi, pur produit du centre marseillais et déjà convoqué contre Angers mercredi.
Lire aussi : Choc à l'OM : De Zerbi sous la menace d'un limogeage !
Troisièmes au classement, à deux points seulement du PSG, les Phocéens sortent de deux contre-performances. Battus à Lens (2-1), puis rejoints dans le temps additionnel face à Angers (2-2), ils doivent retrouver le goût de la victoire. Roberto De Zerbi veut une réponse. À Auxerre, ses hommes doivent montrer du caractère.
Le groupe de l’OM
Gardiens : Rulli, De Lange, Vermot
Défenseurs : Aguerd, Egan-Riley, U.Garcia, Murillo, Emerson, Pavard, Lirola, N’Zinga Pambani
Milieux : Bakola, A.Gomes, Hojbjerg, O'Riley, Vermeeren, Mmadi
Attaquants : Aubameyang, Greenwood, Paixao, Vaz
La composition probable de l’OM
Rulli – Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson – Höjbjerg, Vermeeren – Greenwood, O’Riley, Vaz – Aubameyang.
