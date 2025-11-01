Ligue 1 : L’OL se fait remonter les bretelles avant Brest

Avant d’affronter le Stade Brestois, l’entraîneur de l’OL a remis son équipe en place à la suite de la ‘’remontada’’ du Paris FC, mercredi.

Remontada du Paris FC : L’OL victime d’un manque de concentration

L’OL s’est contenté du seul point du match nul lors de la 10e journée de Ligue 1, alors que la victoire lui tendait ouvertement les bras. Les Lyonnais avaient presque plié la rencontre avec le Paris FC, en menant par trois buts à zéro. Mais contre toute attente, ils se sont relâchés jusqu’à se faire rejoindre au score (3-3), entre la 65e et la 84e minute de jeu, alors que les deux équipes étaient réduites à 10.

Un scénario inattendu qui a laissé une grosse frustration chez les Gones. Paulo Fonseca a certes masqué sa colère, mais il en veut à son équipe qui a laissé filer des points. « Toute l’équipe a relâché […], alors qu’il fallait beaucoup plus de concentration. C’est la concentration qui a manqué, sinon ce n’était pas tactique », a-t-il expliqué.

Lyon offre la chicotte pour se faire battre, selon Fonseca

En plus de la frustration, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a exprimé des regrets. Selon lui, les Parisiens ont simplement profité de l’inattention de Lyon pour refaire leur retard. « Qu’est-ce que le Paris FC a créé contre nous ? Rien, rien. L’OGC Nice ? Pareil. Toulouse FC aussi », a-t-il rappelé. Pour mémoire, l’OL avait été renversé par le Téfécé à Décines (1-2), puis battu par les Niçois (3-2), lors des 7e et 8e journées de Ligue 1.

Dimanche (20h45), les Gones ont l’occasion de rebondir à Brest, en clôture de la 11e journée du championnat. Auront-ils les ressources nécessaires pour le faire ? C’est en tout cas le défi qui les attend !

