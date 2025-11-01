PSG : Luis Enrique lance un avertissement à l’OGC Nice !

Pour le compte de la 11e journée de Ligue 1, le PSG reçoit l’OGC Nice ce samedi à 17 heures. Pour cette rencontre, Luis Enrique et ses hommes auront à coeur de réparer une anomalie face aux Aiglons.

PSG : Luis Enrique veut mettre fin à une mauvaise série contre l’OGC Nice

Après deux matches contre des adversaires plus modestes, le Stade Brestois (victoire 3-0) et le FC Lorient (1-1), la réception de l’OGC Nice va demander beaucoup plus au Paris Saint-Germain. D’abord parce que les Aiglons sont en forme en Ligue 1, sortant de victoires contre l’Olympique Lyonnais (3-2), le Stade Rennais (2-1) et le LOSC Lille (2-0), ainsi qu’un match nul à Monaco (2-2).

Ensuite parce que le club azuréen a battu le PSG les deux dernières fois, où il est venu au Parc des Princes en championnat : en septembre 2023 (3-2) et en avril 2025 (3-1). Deux matches au déroulé frustrant pour le Champion de France en titre, parfaitement piégé par un adversaire efficace dans les deux surfaces.

À voir

PSG : Le groupe pour la réception de Nice, Enrique sourit !

En Coupe de France, le Paris SG avait néanmoins survolé les débats en mars 2024 (3-1). Mais si l’on remonte avant l’ère Luis Enrique, l’OGC Nice avait aussi éliminé les Rouge et Bleu aux tirs au but dans cette même compétition, en janvier 2022, signe que ce club n’a aucun complexe contre l’ogre parisien.

Lisez aussi : PSG : Le groupe pour la réception de Nice, Enrique sourit !

Pour la rencontre de cet après-midi, Luis Enrique et ses hommes auront donc à coeur de réparer cette anomalie d’avoir perdu deux fois de suite en Ligue 1 au Parc des Princes contre le Gym. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur parisien a donc annoncé la couleur et entend bien faire respecter la hiérarchie ce samedi, avec un petit goût de revanche.

À voir

L’OM veut passer ses nerfs sur Auxerre, la compo !

« Bien sûr c’est une motivation, ce n’est pas normal pour nous, on n’est pas habitués à ce type de résultat chez nous », a reconnu Luis Enrique, qui reconnaît tout de même la bonne forme actuelle de l’équipe de Franck Haise. « Mais ce sera très difficile parce qu’ils sont dans un moment positif, une bonne dynamique », a rappelé le coach espagnol. Sauf, a rappelé Enrique, « en Coupe d’Europe, où Nice a des difficultés. »

À quelques jours d’un choc de Ligue des Champions face au Bayern Munich, mardi prochain, le Paris Saint-Germain veut se préparer de la bonne des manières en s’imposant face à l’OGCN. « Obtenir les trois points samedi, ce sera la meilleure manière d’arriver au match de Ligue des champions », a déclaré Luis Enrique. Franck Haise et ses joueurs sont donc avertis.

Lire aussi sur le PSG :

PSG : Inquiétude pour un cadre avant le Bayern

PSG – OGC Nice : Une mise à l’écart fait beaucoup parler

À voir

Mercato OL : Le Real Madrid fixe ses conditions pour Endrick

PSG : Luis Enrique obtient un renfort de poids !