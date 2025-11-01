Mercato OL : Le Real Madrid fixe ses conditions pour Endrick

Endrick se rapproche de plus en plus de l’OL. Le Real Madrid a fixé ses conditions au club rhodanien, priorité de l’attaquant brésilien.

Mercato : Endrick, le Real Madrid d’accord pour un prêt sec sans option d’achat

L’OL est bien parti pour s’offrir les services d’Endrick pendant le prochain mercato d’hiver. Les négociations avec le Real Madrid avancent bien, comme indiqué par Fabrizio Romano. Quant au jeune attaquant, il a choisi Lyon, parmi les nombreux clubs européens qui le sollicitent, à en croire le journaliste italien.

Il espère ainsi retrouver du temps de jeu pour relancer sa carrière qui stagne depuis sa signature chez les Merengues en juillet 2024. En effet, Endrick n’a pas joué le moindre match avec le club madrilène cette saison. Il est confronté à la forte concurrence, en pointe de l’attaque, notamment celle de Kylian Mbappé.

L’Olympique Lyonnais et le Real Madrid pourraient rapidement trouver un accord, en attendant l’ouverture officielle du mercato en janvier. La source révèle justement quelques détails des négociations. Elle évoque un prêt sec d’une durée de six mois, sans option d’achat.

Ce qui est une bonne nouvelle pour le club rhodanien qui n’a pas les moyens de boucler le transfert de la pépite de 19 ans. Transféré de Palmeiras (Brésil) à 47,5 millions d’euros, Endrick est évalué à 35 millions d’euros par le site internet spécialisé, Transfermarkt.

