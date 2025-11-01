PSG : Le groupe pour la réception de Nice, Enrique sourit !

Le PSG accueille l’OGC Nice ce samedi à 17 heures au Parc des Princes, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Découvrez les joueurs retenus par Luis Enrique pour cette rencontre.

Un énorme retour au PSG pour affronter l’OGC Nice

Ce samedi matin, le Paris Saint-Germain a dévoilé le groupe convoqué par Luis Enrique pour la réception de l’OGC Nice au Parc des Princes. Pour cette affiche, l’entraîneur espagnol peut compter sur le retour de certains cadres, dont Fabian Ruiz. Un mois après sa blessure survenue sur la pelouse du FC Barcelone (2-1) en Ligue des Champions, le milieu de terrain de 29 ans retrouve ainsi le groupe du PSG pour un match officiel.

Lisez aussi : Mercato PSG : Beraldo fait une sortie tonique sur son avenir

À voir

Mercato PSG : Beraldo fait une sortie tonique sur son avenir

Toutefois, Fabian Ruiz ne devrait pas débuter, même s’il est physiquement apte à jouer. Son retour est d’autant plus crucial avec la blessure de Désiré Doué, qui manquera plusieurs semaines. Deux autres joueurs font leur retour, comme prévu, à savoir Achraf Hakimi et Kang-In Lee, absents à Lorient le mercredi passé. Malgré une petite gêne physique, Ousmane Dembélé est lui aussi présent dans le groupe de 21 joueurs retenus pour affronter les hommes de Franck Haise.

Du côté des jeunes, seul Quentin Ndjantou figure dans le groupe de Luis Enrique. Comme annoncé vendredi soir, l’attaquant Ibrahim Mbaye a été envoyé en U19 ce samedi, pour retrouver de la confiance. Trois jours après un match nul frustrant à Lorient, le PSG aura à coeur de renouer avec la victoire, à quelques jours d’un choc de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, mardi prochain, au Parc des Princes.

Les 21 de Luis Enrique

📄 Le groupe pour la réception de Nice au Parc des Princes !#PSGOGCN I @Ligue1 pic.twitter.com/l7wStKTpPj — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 1, 2025

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin

Défenseurs : Marquinhos, Zabarnyi, Pacho, Mendes, Hernandez, Beraldo, Hakimi

À voir

Ligue 2 : Après Pau, l’ASSE menace ses concurrents directs

Milieux : Vitinha, Neves, Ruiz, Zaïre-Emery, Mayulu, Lee, Ndjantou

Attaquants : Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola, Ramos.

Lire aussi sur le Paris SG :

Mercato PSG : Campos tient son gros coup pour le Paris SG

PSG : Inquiétude pour un cadre avant le Bayern

À voir

Ligue 1 : L’OL se fait remonter les bretelles avant Brest

PSG – OGC Nice : Une mise à l’écart fait beaucoup parler