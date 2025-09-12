PSG – RC Lens : Revirement inattendu pour Luis Enrique !

Pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1, le PSG accueille le RC Lens ce dimanche après-midi. Incertain pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait finalement tenir sa place sur le banc du Paris Saint-Germain.

Luis Enrique opéré avant PSG – RC Lens

Durant la dernière trêve internationale, outre Ousmane Dembélé et Désiré Doué, qui se sont blessés avec l’équipe de France et doivent observer une période d’indisponibilité de quatre à six semaines, Luis Enrique s’est lui aussi fracturé la clavicule lors d’une chute à vélo. L’entraîneur du PSG s’est fait opérer avec succès ces derniers jours. D’après le journal espagnol AS, Rafael Pol a assuré l’intérim à l’entrainement ce jeudi.

L’entraineur adjoint de Luis Enrique devrait aussi assurer son intérim pour la conférence de presse d’avant match pour la rencontre de la quatrième journée de Ligue 1 entre le Paris SG et le RC Lens, ce dimanche après-midi, au Parc des Princes. Toujours selon la même source, Luis Enrique pourra être présent le 17 septembre prochain, face à l’Atalanta Bergame, en match d’ouverture de la Ligue des Champions. Mais aux dernières nouvelles, le Catalan pourrait finalement être à son poste dans deux jours.

Luis Enrique finalement présent pour PSG – RC Lens ?

En effet, selon les dernières informations du quotidien Le Parisien, Luis Enrique devrait bien tenir son rôle sur le banc du Paris Saint-Germain pour la réception du RC Lens. « Sauf contre-ordre médical, le technicien espagnol pourra prendre sa place habituelle, à savoir celle de chef d’orchestre », révèle le média régional.

Opéré avec succès mercredi après sa fracture de la clavicule, le successeur de Christophe Galtier a pu profiter de la trêve internationale pour gérer au mieux ce contretemps, indique le journal francilien. En attendant, c’est son adjoint Rafael Pol qui supervise les séances d’entraînement, avec le retour ce jeudi des premiers internationaux dans le groupe.