PSG – Lens : Luis Enrique désigne son remplaçant sur le banc

Opéré suite à une chute à vélo, Luis Enrique ne sera pas sur le banc du PSG lors de la réception du RC Lens dimanche soir au Parc des Princes. L’entraîneur espagnol a désigné son remplaçant pour conduire l’équipe parisienne face aux Sang et Or.

Invaincu depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain compte bien poursuivre sur sa lancée ce dimanche face au RC Lens, à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1. Leader du championnat à égalité de points avec l’OL, les Rouge et Bleu reçoivent les Lensois (5e) qui totalisent deux victoires et une défaite. Pour cette rencontre, le club de la capitale ne pourra pas compter sur son entraîneur.

Victime d’une fracture de la clavicule à la suite d’une chute à vélo survenue le vendredi dernier, Luis Enrique a été opéré avec succès. Toutefois, sa présence sur le banc contre les hommes de Pierre Sage reste très incertaine. En effet, lors de la séance d’entraînement de mercredi, c’est Rafel Pol, l’adjoint d’Enrique, qui a conduit Marquinhos et ses partenaires.

Déjà très impliqué dans la préparation de l’équipe, Pol devrait assurer l’intérim jusqu’à ce que l’entraîneur du PSG se remette complètement de sa fracture de la clavicule, précise le Mundo Deportivo. Quant à l’ancien coach du Barça, il a commencé sa rééducation, mais reste préoccupé par la gestion de son quotidien au Campus PSG.

Passant l’essentiel de son temps au centre de Poissy, Luis Enrique s’inquiète de l’impact que cette blessure pourrait avoir sur son travail et ses habitudes d’entraînement, en particulier sa présence sur la plateforme surélevée qui lui permet de diriger les séances.