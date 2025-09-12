Mercato : L’OL va surprendre en attaque, une recrue attendue

Le mercato est loin d’être terminé du côté de l’OL. Le directeur général Michael Gerlinger l’a reconnu, la direction du club envisage toujours de recruter un nouveau numéro 9.

Mercato OM : Michael Gerlinger confirme pour le recrutement d’un nouvel attaquant

Le visage offensif de l’Olympique Lyonnais s’est métamorphosé cet été. Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze ont quitté le navire pour signer respectivement à Neom et Villarreal. Tandis que seul Martin Satriano est venu renforcer la pointe de l’attaque. Cependant, la direction de l’OL réserve une surprise dans ce secteur de jeu essentiel.

Le directeur général de Lyon, Michael Gerlinger, l’a même confirmé ! Les Gones ambitionnent venir un nouveau numéro 9 dans les semaines à venir. Toutes les options sont ouvertes : qu’il s’agisse d’un joueur libre ou d’un joker. « On travaille sur toutes les possibilités », a-t-il confié à RMC. Le dirigeant rhodanien a tout de même nuancé ses propos.

Michael Gerlinger précise que son équipe ne recrutera pas sans être pleinement convaincue du choix du joueur. Le club entraîné par Paulo Fonseca évite d’effectuer un recrutement de dernière minute qui pourrait déséquilibrer le vestiaire. Ainsi, si aucune opportunité en attaque se présente, Lyon gardera son budget pour le mercato de janvier. « Si on a une conviction, oui. Sinon, non », a-t-il conclu. Le recrutement de l’OL est don loin d’être terminé. Même si sa direction reste prudente sur le sujet.