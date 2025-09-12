ASSE : Eirik Horneland annonce deux renforts contre Clermont

Pour le duel de ce samedi entre Clermont et l’ASSE, Eirik Horneland pourra compter sur un groupe renforcé. L’entraîneur stéphanois a confirmé deux retours de poids en défense.

ASSE : Eirik Horneland pourra compter sur Yvann Maçon et Dylan Batubinsika

L’AS Saint-Étienne a un objectif clair pour son déplacement à Clermont : s’imposer afin de conserver la première place de Ligue 2. Eirik Horneland a même confirmé des nouvelles positives pour l’ASSE, avec le retour de deux joueurs clés.

Il est question d’Yvann Maçon et Dylan Batubinsika. Même si les deux défenseurs étaient mis à l’écart du groupe professionnel durant le mercato, leur départ n’a finalement pas abouti. Ils sont à présent réintégrés dans l’équipe, comme l’a indiqué Eirik Horneland en conférence de presse. « Yvann est à disposition du groupe (…) C’est la même chose pour Dylan », a-t-il confirmé.

Ces retours apporteront des options supplémentaires à l’entraîneur de l’ASSE en défense. Cela ajoute de la profondeur à un groupe déjà miné par plusieurs absences et incertitudes. L’AS Saint-Etienne est en tout cas déterminé à poursuivre sur sa lancée. Le retour d’Yvann Maçon et Dylan Batubinsika pourrait bien être un facteur décisif dans les prochaines rencontres.