Mercato OL : Georges Mikautadze justifie son départ de Lyon

L’OL a trouvé un accord avec Villarreal pour le transfert de Georges Mikautadze dans les derniers instants du mercato estival. Présenté officiellement, l’attaquant géorgien a expliqué son choix de quitter Lyon pour le club espagnol.

Georges Mikautadze : « J’ai parlé à Robert Pirès avant de venir »

Contraint de vendre pour se sortir de l’étau de la DNCG, l’Olympique Lyonnais a dû vendre Georges Mikautadze à Villarreal dans les tout derniers instants du mercato estival. Un an seulement après son arrivée en provenance du FC Metz, l’international géorgien a quitté Lyon et la Ligue 1 pour rejoindre la Liga.

Recruté contre un peu plus de 30 millions d’euros, Georges Mikautadze devrait disputer ses premières minutes avec sa nouvelle équipe ce week-end avec le choc contre l’Atlético de Madrid. De retour de sélection, le compatriote de Khvicha Kvaratskhelia est conscient de la pression qu’il a sur les épaules avec le coût de son transfert.

« Je sais que je suis le joueur avec la plus grande valeur marchande, mais j’aime réaliser de grandes choses et j’espère que cela en vaut la peine. J’attends vraiment cette saison avec impatience. J’ai toujours tout donné, et c’est ce que je veux faire maintenant », a déclaré le natif de Lyon en conférence de presse.

L’ancien avant-centre de l’Olympique Lyonnais a expliqué son choix de rejoindre le Sous-Marin Jaune en déclarant notamment : « je connais bien les attaquants qui ont joué à Villarreal. J’ai parlé à Robert Pirès avant de venir, et il m’a dit beaucoup de bien de ce club. Il m’a dit que c’était un club très familial et qu’il pensait que je m’épanouirais ici. J’espère faire comme eux. Je pense que mon talent me permet de bien m’adapter à ce style de jeu. »

Sous contrat jusqu’en juin 2031, le nouveau numéro 9 du club espagnol compte s’intégrer rapidement dans un effectif ambitieux et familial, où il pourra évoluer aux côtés de nouvelles recrues comme Arnau Tenas et Manor Solomon. « Je pense être prêt physiquement et mentalement, même si je ne connais pas encore tous mes coéquipiers. Et quoi de mieux que de le faire lors d’un grand match contre l’Atlético de Madrid ? », a lancé Mikautadze.