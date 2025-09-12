Mercato Stade Rennais : Mahdi Camara répond à Franck Haise !

Tout proche de s’engager avec l’OGC Nice, Mahdi Camara a finalement opté pour le Stade Rennais. Un revirement qui n’a pas été apprécié par l’entraîneur des Aiglons, Franck Haise. Le milieu rennais a tenu à lui répondre.

Franck Haise à Mahdi Camara : « C’est un problème de valeur »

Après s’être personnellement impliqué dans les négociations pour le convaincre, Franck Haise n’a pas du tout apprécié la volte face de Mahdi Camara, qui a préféré rejoindre les rangs du Stade Rennais en quittant le Stade Brestois, alors qu’il était attendu à l’OGC Nice.

« On ne peut pas mettre 15 millions en transferts, donc on doit faire un recrutement avec des gens qui ont envie de nous rejoindre. On avait un accord du joueur. On avait un accord de Brest. Mais tant que le contrat n’est pas signé, dans le foot, il peut toujours se passer plein de choses. Après, je ne peux pas empêcher un club qui était intéressé par ce joueur-là, qui est un très bon joueur, d’aller jusqu’au bout.

Parce que si nous on avait la possibilité de le faire, on ne se priverait pas non plus. Il faut dire les choses comme elles sont. Après, le joueur et son entourage qui donnent un accord et qui reviennent dessus 3 heures après, c’est un autre problème. C’est un problème de valeur », a récemment déclaré le coach niçois en conférence de presse. Des mots forts qui sont arrivés dans les oreilles du milieu de terrain de 27 ans, Mahdi Camara.

Mahdi Camara : « J’ai beaucoup de respect pour le coach Haise »

Lors de sa présentation officielle sous ses nouvelles couleurs ce vendredi, Mahdi Camara n’a pas échappé à la question sur son revirement en faveur du Stade Rennais alors qu’il était annoncé proche de l’OGC Nice.

Répondant à la sortie médiatique de Franck Haise, le nouveau milieu défensif du SRFC a confié : « j’ai beaucoup de respect pour le coach Haise. Il peut penser ce qu’il veut de moi, mais les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas une mauvaise personne. »