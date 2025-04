PSG – Nice : Franck Haise prévient clairement Luis Enrique !

Le PSG accueille l’OGC Nice ce vendredi soir, au Parc des Princes, dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Franck Haise a lancé un avertissement à Luis Enrique.

OGC Nice : Franck Haise veut battre le PSG

Ce vendredi soir, l’OGC Nice se déplace sur la pelouse du PSG en Ligue 1. Invaincus cette saison en championnat, les hommes de Luis Enrique partent nettement favoris sur le papier. Mais avec sa demi-finale aller de Ligue des Champions face à Arsenal, à l’Emirates Stadium le mardi prochain, les Aiglons veulent y croire. C’est le principal message passé cet après-midi par Franck Haise, l’entraîneur niçois, en conférence de presse.

« On commence d’abord par rêver. Puis après on se confronte à la réalité. C’est à dire être au mieux de ce qu’on peut faire. Même si on peut être à 100% de nos capacités, on sait que ça peut ne pas être suffisant. Pas sûr que ce soit le bon moment.

J’aurais préféré qu’ils gagnent leurs deux derniers matchs sans équivoque. Ce n’est le bon moment pour personne cette saison », a reconnu l’ancien coach du RC Lens, avant de se réjouir de se frotter une nouvelle fois à la bande à Ousmane Dembélé.

« Face aux dix premiers cette saison ils sont intraitables. Ils font tout mieux qu’en début de saison. Le collectif est vraiment meilleur qu’à l’aller. Les deux équipes ont beaucoup changé. Mais c’est un match passionnant à jouer. On fait partie des quatre équipes encore à pouvoir obtenir un résultat positif. Il faut être efficace dans les deux surfaces.

Mais c’est top de jouer une équipe comme ça, ça nous permet de savoir où on se situe. Leur invincibilité ne fera pas partie de mon discours. Je veux juste me concentrer sur ce qu’on doit faire de très bien. Il n’y a pas de recette miracle. Je les ai battus deux fois, oui, mais c’était à domicile », a confié Franck Haise.