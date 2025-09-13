PSG – RC Lens : Luis Enrique prépare une énorme surprise

Le PSG retrouve le Parc des Princes ce dimanche face au RC Lens, dans un contexte brûlant. Entre la fatigue de la trêve internationale et deux chocs à venir, Luis Enrique s’apprête à jouer les équilibristes avec son onze de départ.

PSG – RC Lens : Luis Enrique face à un casse-tête XXL

Trois matchs en sept jours, une trêve internationale énergivore et déjà des blessés : la rentrée des Parisiens ne ressemble pas à une promenade dominicale. Avant de défier l’Atalanta en Ligue des champions puis l’OM au Vélodrome, le coach espagnol doit bricoler une équipe compétitive face au RC Lens, sans cramer ses cadres.

Lire aussi : PSG – RC Lens : Le verdict tombe pour Luis Enrique !

Avec Ousmane Dembélé et Désiré Doué sur le flanc, l’équation se complique encore. Fidèle à son goût du turnover, Luis Enrique réfléchit à offrir un peu d’oxygène à des joueurs sollicités jusqu’à la corde avec leur sélection. Vitinha, João Neves ou encore Nuno Mendes pourraient ainsi souffler, histoire d’éviter les étincelles musculaires.

Un onze inédit en préparation

Les Parisiens pourraient donc se présenter avec un visage surprenant, presque expérimental. Fabian Ruiz, resté à Paris, et Senny Mayulu, de retour de blessure, ont une carte à jouer dans l’entrejeu. Même constat pour Warren Zaïre-Emery et Lucas Beraldo, épargnés pendant la trêve, et prêts à reprendre les clés du milieu et de la défense.

À voir

Mercato Stade Rennais : Mahdi Camara répond à Franck Haise !

Lire aussi : Mercato PSG : Un grand attaquant s’annonce au Paris SG !

Devant, les paris sont ouverts. Et si Luis Enrique osait un trio Barcola – Kang-In Lee – Kvaratskhelia ? L’idée a de quoi dérouter Lens, mais elle colle parfaitement au pragmatisme du coach : garder ses stars au chaud tout en alignant une équipe capable de faire la différence. Comme souvent avec l’Espagnol, la surprise ne serait finalement qu’une logique… à sa manière.