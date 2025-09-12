PSG – RC Lens : Le verdict tombe pour Luis Enrique !

À deux jours du choc de la quatrième journée de Ligue 1, le PSG est désormais fixé sur la présence de son entraîneur Luis Enrique sur le banc face au RC Lens.

PSG – RC Lens : Luis Enrique attendu sur le banc

Outre ses joueurs Ousmane Dembélé (cuisse) et de Désiré Doué (mollet), l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, s’est également blessé durant la dernière trêve internationale. Le technicien espagnol a été victime d’une très mauvaise chute à vélo, vendredi dernier du côté de l’Espagne.

L’ancien coach du Barça s’est ensuite fait opérer avec succès de la clavicule, selon les informations relayées par les journaux AS et le Mundo Deportivo. Après son opération, Luis Enrique n’a pas animé la séance d’entraînement du PSG ce jeudi. La tendance était qu’il soit absent contre le RC Lens et qu’il soit remplacé sur le banc par son adjoint Rafael Pol contre les Sang et Or.

Mais aux dernières nouvelles, RMC Sport assure que « la tendance est à ce qu’il anime la séance d’entraînement de veille de match ce samedi et qu’il soit sur le banc de touche ce dimanche contre Lens (17h15) au Parc des Princes pour la 4e journée de Ligue 1. » Malgré son opération à la clavicule, Luis Enrique devrait donc bel et bien être sur le banc de touche du Paris SG ce week-end.

Le quotidien Le Parisien confirme aussi qu’Enrique sera de retour dès ce samedi lors de la séance de veille de match avec ses joueurs. Il sera effectivement sur le banc face aux hommes de Pierre Sage. Ces derniers jours, le coach de 55 ans a pu compter sur le soutien de son président Nasser Al-Khelaïfi et de Luis Campos, conseiller sportif du club parisien.

Certains joueurs lui ont aussi envoyé des messages de soutien. Malgré une trêve internationale marquée par les blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le PSG prépare déjà une semaine capitale, puisqu’après le RC Lens, il retrouvera la Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame au Parc des Princes avant de disputer le Classique contre l’Olympique de Marseille au Vélodrome.