Mercato PSG : Un grand attaquant s’annonce au Paris SG !

Si le PSG n’a pas recruté un attaquant lors du dernier mercato estival, Luis Enrique peut aisément se targuer de compter dans ses rangs l’un des plus prolifiques buteurs européens de la saison 2024-2025. Explications.

Mercato : Le PSG tient le vainqueur du Onze d’Or

Après le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, beaucoup d’observateurs ont affiché leur crainte quant à l’animation offensive de l’équipe du Paris Saint-Germain. Mais Luis Enrique a trouvé la parade en positionnant Ousmane Dembélé dans l’axe dans un rôle assez hybride de faux 9, qui lui offre une grande liberté et lui a surtout permis de se rapprocher du but adverse afin de soigner ses statistiques.

Et l’international français a donné raison au technicien espagnol avec 35 buts et 16 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues lors de l’exercice passé. Suffisant pour en faire l’un des candidats au Ballon d’Or et le vainqueur du Onze d’Or 2025. Dans un entretien accordé au magazine Onze Mondial, le numéro 10 du PSG a parlé de son nouveau rôle.

« Me concernant, on me dit : « Ousmane, tu es numéro neuf », mais en réalité, je suis un peu partout sur le terrain. Après, quand tu es dans l’axe, il faut que tu marques des buts parce que les ailiers te servent énormément. Tu es obligé de répondre présent et de profiter de leurs offrandes. Aujourd’hui, je préfère clairement le but, surtout quand je suis dans l’axe (…) Je me considère comme un joueur un peu libre sur le terrain. Je ne suis pas un vrai 9 », a rappelé Dembélé.

Outre son apport statistique, le joueur de 28 ans a aussi impressionné par son pressing. Pour le natif de Vernon, cette réussite est à mettre à l’actif de son entraîneur Luis Enrique.

« Il me donne quelques conseils. Après, cette position axiale, je la connais. Si on me positionne dans l’axe, je ne vais pas jouer de la même façon que lorsqu’on me met dans le couloir. Luis Enrique est un très grand coach qui a de très bonnes idées. Il m’a donné beaucoup de liberté sur le terrain. C’est quelque chose qui me plaît et que j’aime », a reconnu Ousmane Dembélé, heureux de profiter au PSG sous les ordres de Luis Enrique.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’ancien prodige du Stade Rennais pourrait bien terminer sa carrière européenne dans la capitale, puisque Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs du PSG souhaiteraient lui offrir une proposition de prolongation dans les semaines ou mois à venir.