ASSE : Mauvaise nouvelle confirmée avant Clermont

Coup dur pour l’ASSE. À l’approche d’un déplacement attendu à Clermont, l’AS Saint-Étienne devra se passer d’un élément clé. Zuriko Davitashvili, étincelant avec la Géorgie pendant la trêve, est contraint de déclarer forfait.

ASSE : Davitashvili absent, coup de froid sur l’attaque stéphanoise

Le retour de l’ailier géorgien faisait saliver tout Geoffroy-Guichard. Mais le sort en a décidé autrement : touché aux ischio-jambiers, Davitashvili doit renoncer. Une micro-blessure, bénigne sur le papier, mais suffisante pour lui faire manquer le déplacement au stade Gabriel-Montpied. Son retour à l’entraînement est attendu sous trois ou quatre jours, mais l’ASSE devra s’en passer samedi soir.

Un vrai coup dur, tant l’ancien Bordelais s’était imposé comme une arme offensive de premier plan depuis le début de saison. Sa vivacité et son sens du but manqueront cruellement dans une rencontre déjà capitale pour le maintien du leadership stéphanois.

Tardieu et Jaber de retour, un milieu rassuré

Si l’attaque perd une cartouche, le milieu retrouve deux cadres. Florian Tardieu, récemment malade, a fait son retour et figure dans le groupe. Même constat pour Mahmoud Jaber, touché face à Grenoble mais rétabli. Leur présence rassure Horneland, qui craignait de devoir bricoler dans l’entrejeu.

Ces deux retours tombent à pic pour équilibrer un collectif qui devra compenser l’absence de Davitashvili. Entre infirmerie encore garnie (Annan, Appiah, Moueffek, N’Guessan) et choix forts, Maçon et Batubinsika écartés, le coach norvégien devra ajuster ses plans. Reste à savoir qui héritera du couloir laissé vacant. Cardona, Boakye ou Old ? Réponse ce samedi à 19 heures.