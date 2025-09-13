FC Nantes : Un gros mensonge du FCN dénoncé !

Le FC Nantes crie au scandale après la blessure d’Herba Guirassy avec les Bleuets. Mais la Fédération française de football, prise de court, dément fermement et rétablit une autre vérité.

FC Nantes : Colère nantaise et accusations frontales

Le ton est monté du côté de la Beaujoire. Luis Castro n’a pas mâché ses mots : « On avait dit qu’il ne pouvait pas jouer, ils l’ont fait jouer. Maintenant, on ne peut rien faire. » Le technicien portugais n’a pas digéré la blessure de son jeune ailier lors d’un entraînement avec les Espoirs. Selon lui, le staff médical tricolore n’aurait pas respecté les consignes des Canaris.

Lire aussi : FC Nantes : Trois machines de guerre débarquent !

Un coup de sang qui n’est pas sans rappeler les récentes colères du Paris Saint-Germain après les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Mais cette fois, c’est Nantes qui sonne la charge, estimant que l’intégrité physique de Guirassy n’a pas été protégée.

La version des Bleuets : un mensonge dévoilé

Seulement voilà, côté français, on tombe des nues. Gérald Baticle, sélectionneur des Espoirs, n’a pas reconnu les propos nantais. Selon lui, Nantes n’a jamais exigé le forfait total de Guirassy, mais seulement qu’il ne débute pas. « S’il y avait eu une interdiction formelle, nous l’aurions respectée », souffle un proche du staff.

À voir

ASSE : Mauvaise nouvelle confirmée avant Clermont

Lire aussi : FC Nantes : Une bonne nouvelle tombe avant Nice !

La participation de l’ailier à une opposition de deux fois 30 minutes n’était donc pas contraire aux recommandations initiales. La preuve : Jérémy Jacquet, Djaoui Cissé et Mohamed Kader Meïté avaient été renvoyés sans hésitation pour de simples alertes. Le staff français assume donc ses choix et renvoie Nantes à ses contradictions. Entre vérité médicale et communication sous tension, l’affaire laisse un parfum amer.