FC Nantes : Trois machines de guerre débarquent !

Le technicien du FC Nantes, Luis Castro pourrait miser sur trois cracks pour infliger une défaite à l’OGC Nice en Ligue 1.

FC Nantes : Luis Castro récupère trois forces vives avant Nice

Le FC Nantes prépare un déplacement délicat à Nice. Une affiche qui arrive après un premier succès obtenu face à Auxerre (1-0). Les Canaris veulent confirmer hors de leurs bases. L’OGC Nice et Nantes affichent le même bilan : une victoire, deux défaites. Pourtant, une différence saute aux yeux. Nantes a concédé deux buts seulement, Nice en a pris cinq. Une faille défensive que Luis Castro pourrait exploiter.

Mais l’entraîneur portugais dispose aussi d’une autre arme : trois retours majeurs dans son effectif. Francis Coquelin retrouve sa forme. Le milieu a enchaîné deux matchs sans douleur, signe qu’il a surmonté ses pépins musculaires. Une bonne nouvelle pour l’équilibre de l’équipe. Ensuite, Louis Leroux. Le jeune talent a brillé avec les Espoirs, marquant dès sa première sélection. Cet éclat confirme son potentiel et offre une option supplémentaire dans l’entrejeu.

Enfin, Johan Lepenant. Après un début d’année 2025 compliqué, l’ancien Lyonnais retrouve confiance et influence. Il dicte le tempo, rassure ses partenaires, impose sa présence. Ces trois retours redonnent du souffle à un groupe en quête de continuité. Nantes veut s’appuyer sur cette dynamique. Face à Nice, la solidité retrouvée et l’énergie neuve pourraient faire la différence.

