PSG: Walid Regragui fait une annonce-choc pour Achraf Hakimi

Alors que le PSG accumule les coups durs en cascade durant cette trêve internationale, une bonne nouvelle est tombée concernant Achraf Hakimi. Explications.

Cascades de blessures au PSG

Plusieurs médias ont annoncé ces dernières heures que l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, victime d’une mauvaise chute à vélo, souffre d’une fracture de la clavicule. Hospitalisé en Espagne, le technicien espagnol devrait subir une opération ce samedi.

De son côté, le journal Le Parisien révèle que le tacticien de 55 ans se montre particulièrement agacé par cette blessure, son rétablissement devant nécessiter beaucoup de temps. Ensuite, le PSG va également devoir se passer des services de Désiré Doué et Ousmane Dembélé durant les prochaines semaines.

Touché à la cuisse droite lors de la victoire de l’équipe de France face à l’Ukraine (2-0), vendredi soir, Ousmane Dembélé va manquer jusqu’à semaines de compétition, notamment le premier match de Ligue des Champions contre l’Atalanta et le choc contre l’OM en Ligue 1. Lui aussi touché avec les Bleus, Désiré Doué est d’ores et déjà forfait contre l’Atalanta et devrait aussi observer quelques semaines d’indisponibilité. Mais le PSG peut compter sur Walid Regragui pour Achraf Hakimi.

Walid Regragui va faire souffler Achraf Hakimi

Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, était en conférence de presse vendredi soir après la victoire de ses hommes contre le Niger (5-0) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Le technicien de 49 ans a notamment annoncé que le défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, sera laissé au repos pour le second match de la trêve face à la Zambie. « Contre la Zambie, je vais faire souffler Hakimi, il en a besoin ! », a notamment déclaré Walid Regragui. Un choix qui devrait réjouir les dirigeants et le staff du PSG.