Mercato OM : Un transfert bouclé depuis le vestiaire des Bleus

L’OM a bouclé plusieurs dossiers dans les dernières heures du mercato estival. Parmi eux, le départ d’Adrien Rabiot, qui n’est plus Marseillais. L’international français, poussé vers la sortie après un épisode houleux à Rennes, a trouvé refuge à Milan, conseillé par deux figures du vestiaire tricolore.

Mercato OM : Fin de parcours express à Marseille pour Rabiot

Le 15 août dernier, personne n’imaginait voir Adrien Rabiot quitter l’Olympique de Marseille si tôt. Mais la bagarre avec Jonathan Rowe, dans un vestiaire miné par la défaite à Rennes (0-1), a scellé son sort. Sanctionné, écarté, l’ancien Parisien a vu son aventure phocéenne s’éteindre brutalement.

Pour l’Olympique de Marseille, ce départ s’est transformé en opportunité de transfert. Dès le 1er septembre, l’AC Milan bouclait l’opération contre un chèque de 10 millions d’euros. Une sortie précipitée mais inévitable pour un club qui ne pouvait pas laisser perdurer un tel climat.

Les Bleus, catalyseurs du choix milanais

Si Milan s’est imposé comme une évidence, Rabiot n’a pas caché avoir été influencé par des voix bien connues du vestiaire de l’équipe de France. Mike Maignan, portier milanais, et Theo Hernandez, pilier de la défense lombarde, ont soufflé à l’oreille du milieu.

« Maignan m’a dit du bien du Milan, Theo m’a aussi dit que je m’y plairais », a confié Rabiot en conférence de presse. Et d’ajouter : « Tout le monde m’a dit beaucoup de bien du Milan : j’étais sûr de faire le bon choix ». Des paroles qui confirment que les Bleus ne sont pas seulement des coéquipiers, mais parfois des conseillers de carrière avisés.