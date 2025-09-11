Mercato OM : Rabiot arrive à Milan, les aveux de sa mère !

Ayant quitté l’OM dans le sprint final du mercato, Adrien Rabiot est arrivé ce jeudi à l’aéroport de Milan. Sa mère et agente, Véronique Rabiot, en a profité pour confirmer ce que beaucoup de supporters suspectaient.

Mercato OM : La mère d’Adrien Rabiot l’avoue, l’AC Milan était sa priorité

Adrien Rabiot va commencer pour de bon sa vie de joueur de l’AC Milan. Evincé de l’OM suite à son altercation avec Jonathan Rowe, le milieu de terrain français a rapidement trouvé un nouveau point de chute. Il s’est engagé avec le club italien dans les ultimes heures du mercato.

Toutefois, Adrien Rabiot devait remplier ses obligations avec l’équipe de France. La trêve internationale terminée, l’international tricolore a atterri ce jeudi matin à l’aéroport de Milan, en compagnie de sa mère et agent. Véronique Rabiot a d’ailleurs lâché une confidence. « L’AC Milan était son premier choix », a-t-elle déclaré, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

D’excellentes relations avec Massimiliano Allegri

Cette déclaration met un terme aux spéculations entourant le choix d’Adrien Rabiot. Courtisé par plusieurs clubs européens cet été, dont Tottenham et Galatasaray, son choix était déjà fait. L’ancien Parisien souhaitait retourner en Serie A, un championnat qu’il connaît bien pour y avoir évolué avec la Juventus.

Adrien Rabiot va donc débuter son nouvelle aventure à l’AC Milan. Il y retrouvera son ancien entraîneur, Massimiliano Allegri. Les deux hommes ont gardé d’excellentes relations. Cela a faciliter les négociations pour son retour en Italie.